Crveno-beli pali na tabeli posle poraza od Virtusa u Beogradu
Evroliga
CRVENA ZVEZDA ISPALA IZ TOP 6: Evo kako izgleda tabela posle poraza crveno-belih od Virtusa
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Porazom od Virtusa, košarkaši Crvene zvezde ispali su iz Top 6 ekipa na tabeli Evrolige.
Crvena zvezda je poražena od Virtusa u Beogradu sa 108:84, što je šesti poraz u sezoni.
KK Crvena zvezda - KK Virtus, Evroliga 24.11.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2026
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Crveno-beli imaju osam pobeda. Isti učinak imaju Pariz i Barselona, ali su na sedmom mestu. Isti broj pobeda ima i Žalgiris, ali i utakmicu manje.
Standings provided by Sofascore
Zvezdu očekuje nova teška serija utakmica, tri gostovanja zaredom ekipama koje se nalate u vrhu - Fenerbahčeu, Valensiji i Panatinaikosu.
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