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Košarkaši Pariza pobedili su večeras u Istanbulu ekipu Bešiktaša rezultatom 88:76 u utakmici 14. kola Evrolige.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Džered Roden, koji je postigao 21 poen, dok je Nadir Hifi dodao 15.

1/25 Vidi galeriju KK Partizan - KK Bešiktaš, Evroliga 20.11.2026. Foto: Pedja Milosavljevic/Euroleague Basketball

U ekipi Bešiktaša, koju sa klupe predvodi selektor Srbije Dušan Alimpijević, najbolji je bio Loni Voker sa 24 poena, dok je Skoti Vilbekin ubacio 12.

Košarkaši Pariza se nalaze na devetom mestu na tabeli Evrolige sa osam pobeda i šest poraza, dok je Bešiktaš na 14. poziciji sa skorom 6/8.

Pariz će u narednom, 15. kolu gostovati Bajernu, dok će Bešiktaš igrati u Atini protiv Panatinaikosa.

Alimpijević posle utakmice odmah kreće put Litvanije, gde Srbija u četvrtak igra utakmicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.