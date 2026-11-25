Cici je iskusan košarkaški sudija koji, pored utakmica u Evroligi i Evrokupu, sudi utakmice Bundeslige
Evroliga
ALBANAC SUDI PARTIZANU U DUBAIJU: Ovo je trojka koja će deliti pravdu u Emiratima
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Košarkaši Partizana danas od 17 časova gostuju Dubaiju u utakmici 14. kola Evrolige.
Evroliga je odredila sudijsku trojku koja će deliti pravdu u "Koka kola" areni.
Partizan - Dubai, ABA liga Foto: Dusan Milenkovic/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©
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Glavni sudija meča biće Španac Karlos Peruga, koji često sudi Partizanu, ali i Crvenoj zvezdi. Njemu će u radu pomagati Grk Joanis Fufis, ali i Albanac Džentijan Cici.
Cici je iskusan košarkaški sudija koji, pored utakmica u Evroligi i Evrokupu, sudi utakmice Bundeslige. Utakmice u Evroligi sudi od 2021. godine.
Ove godine je Partizanu sudio u utakmici 5. kola protiv Panatinaikosa u Beogradu.
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