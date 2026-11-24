"Kada bi Zvezda izgubila to bi bila tragedija. Niko neće uraditi ono što je Zvezda uradila, da je dobila Barselonu i Olimpijakos u gostima. To neće ni Panatinaikos, ni Real, ni Fenerbahče... Zvezda je favorit, igra kod kuće, ima veći budžet, bolje igrače i normalno je da pobedi. Nijedna pobeda ne sme da bude upisana unapred. Veoma je važna. Virtus je ekipa koja je tako koncipirana za ovu sezonu, da ne budu pri dnu tabele. Igraju fenomenalno, mnogo bolje nego što rezultat pokazuje. U Italiji su prvi, pre dva dana su postigli 117 poena Romi koja je NBA koncepcija", rekao je Đurović.