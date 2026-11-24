VLADE ĐUROVIĆ OŠTAR: "Ovo bi bila tragedija"
Vlade Đurović, stručni analitičar na TV Arena sport, najavio je iz svog ugla utakmicu Crvena zvezda - Virtus.
Beogradski crveno-beli i bolonjski crno-beli sastaju se u Beogradu u 14. kolu Evrolige.
"Kada bi Zvezda izgubila to bi bila tragedija. Niko neće uraditi ono što je Zvezda uradila, da je dobila Barselonu i Olimpijakos u gostima. To neće ni Panatinaikos, ni Real, ni Fenerbahče... Zvezda je favorit, igra kod kuće, ima veći budžet, bolje igrače i normalno je da pobedi. Nijedna pobeda ne sme da bude upisana unapred. Veoma je važna. Virtus je ekipa koja je tako koncipirana za ovu sezonu, da ne budu pri dnu tabele. Igraju fenomenalno, mnogo bolje nego što rezultat pokazuje. U Italiji su prvi, pre dva dana su postigli 117 poena Romi koja je NBA koncepcija", rekao je Đurović.
Đurović je potom detaljnije predstavio tim Virtusa.
"Kada govorimo o Virtusu, višestruki je prvak Evrope, Bolonja je košarkaški grad. Virtus je veći klub od mnogih, možda veći od Barselone u košarci. Nemaju puno italijanskih igrača. Meni se najviše sviđa Dijara, Dijuf nije loš, bprben, ima dobar skok, mada ima katastrofa mehaniku šuta. Alston je dobar, krila Edvards i Mur dobri. imaju odličnu krilnu trojku. Imaju turbo bekovski liniju Belo, Frejdžer i Kar, uz Heketa".