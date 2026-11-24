Košarkaši su Crvene zvezde poraženi su od Virtusa rezultatom 84:108 u utakmici 14. kola Evrolige.
EVROLIGA
PRVE REČI IBONA NAVARA POSLE POTOPA ZVEZDE U ARENI: Španac zna zašto se crveno-belima dogodio košmar...
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KK Crvena zvezda - KK Virtus, Evroliga 24.11.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2026
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Svoje prve impresije nakon meča izneo je trener crveno-belih Ibon Navaro.
"Nismo uspeli da pronađemo energiju, poslednjih 48 sati nisu bili najbolji, nismo uhvatili energiju. To se dešava. Moramo da se resetujemo i da krenemo napred.", rekao je kratko Navaro.
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