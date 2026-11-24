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Zvezda nije uspela da pruži ozbiljniji otpor italijanskoj ekipi, a razočaranje na tribinama bilo je sve veće kako se utakmica bližila kraju.

Koliko su pristalice beogradskog kluba bile besne najbolje govori činjenica da su pojedini navijači počeli da napuštaju Beogradsku arenu čak pet minuta pre poslednjeg zvuka sirene!

Navijači očigledno nisu mogli da gledaju ono što im je ekipa prikazivala na parketu, a jedna izjava posebno je odjeknula.

- Ovo je najgora utakmica koju sam u životu gledao – poručio je jedan od razočaranih navijača

Pogledajte:

00:27 Razočarani navijači napuštaju ranije meč Zvezda - Virtus Izvor: Kurir

Poruka je jasna – navijači su očekivali mnogo više od svojih ljubimaca, a umesto borbe i energije dobili su izdanje koje ih je potpuno razočaralo.

Crvena zvezda će morati što pre da pronađe odgovor na probleme u igri, jer nezadovoljstvo na tribinama posle ovakvog izdanja postaje sve očiglednije.