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Košarkaši Crvene zvezde poraženi su na svom terenu u Beogradu od Virtusa 84:108 (17:23, 24:27, 20:28, 23:30), u 14. kolu Evrolige.

Trener gostujućeg tima Aleks Mumbru izneo je prve utiske posle meča.

"Mislim da smo igrali dobro u drugoj četvrtini i da smo podigli nivo odbrane, kada nam nije bilo lako, teško je igrati sa Zvezdom u ovom ritmu", rekao je trener Virtusa.

Virtus je popravio formu, da li ovo može biti prekretnica?

"Da, imamo mnogo toga da popravimo i unapredimo. Takmičimo se, pravimo greške, ali smo protiv Valensije mnogo grešili i sada uspeli to da popravimo i da dođemo do pobede".

1/5 Vidi galeriju KK Crvena zvezda - KK Virtus, Evroliga 24.11.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2026

Zvezda je osma sa osam pobeda i šest poraza, a Virtus je na 14. mestu sa šest pobeda i osam poraza.

U narednom kolu, Zvezda će u Istanbulu gostovati Fenerbahčeu, dok će Virtus u Bolonji dočekati Partizan.