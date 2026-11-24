"Moje društvo staro sa Senjaka i društvo iz OKK Beograda sa kojima sam igrao, rekla bi "šta reći, a ne zaplakati". Šta sam rekao pre utakmice? Da su nezgodna ekipa, da dobro šutiraju, da trče, jure po terenu, šutiraju trojke sa devet metara, idu na visok rezultat. I onda počne prva četvrtina, mi šutnemo 0/4 trojke, 8/16 dvojke. Šta se dešavalo? Pa, skok. Imali su duplo više skokova od nas. U ostalom smo tu negde. Da smo i odbranu odigrali bolje, spustili bi ih na 90 poena, ali bi opet izgubili. Nismo igrali dobro u napadu. Nismo igrali oštrije. Početna postava i nije bila toliko loša, ali mislim da su Karter, Moneke i Nvora sedeli previše na klupi. Moneke je za 12 minuta postigao 15 minuta. Karter je napravio dva faula i zaboravljen je na klupi. Tako ohlađen je bio i Moneke. Da ne pričam o Nvori, on je ohlađen stalno. Moneke nas je u jednom trenutku držao, a onda je zakucan za klupu. Malo čudne stvari su se dešavale. Ovu utakmicu su morali više da igraju naši najbolji strelci."