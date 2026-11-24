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1/5 Vidi galeriju KK Crvena zvezda - KK Virtus, Evroliga 24.11.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2026

Na konferencije za medije posle za meča govorio je trener crveno-belih Ibon Navaro.

Jasno je da od prvog trenutka nam je bila potrebna energija, svežina, nedostajalo nam je mnogo stvari. Naš menadžment poslednjih 48 sati nije bio najbolji za ovu utakmicu, jer nam je za ovaj meč bila potrebna svežina, znajući kako oni igraju.Kontrolisali su skok, igrali u dobrom ritmu, za nas je bilo potrebno da dodajemo loptu, ali smo promašivali dodavanja, radili smo to loše. Mogli smo da se vratimo, ali smo u tim trenucima pravili nekoliko grešaka, možemo samo da se izvinimo navijačima za ovo. Oni znaju da ovo nismo mi, da ovakve stvari mogu da se dese.

Navaro nije ništa iznenadilo.

Znamo da oni igraju sa mnogo energije. Oni su igrali sjajno, oni ovako igraju uvek, a sada su bili neverovatni. Rekao sam, menadžment i stvari koje smo radili poslednih 48 sati nisu bili dobre, tako da je to svakako moja odgovornost. Nismo radili šta treba u poslednjih 48 sati. Ako ne igrate sa energijom protiv njih, to će vam se desiti. Na poluvremenu sam im rekao da moraju da pronađu energiju, da probaju da se mentalno vrate u meč. Ali, oni su povratili energiju i kontrolu nad utakmicom. Igrači znaju da ovo nismo bili mi. Da moraju da iskoriste ovih par dana da se oporave, da se vrate na teren bolji i spremniji za meč protiv Fenerbahčea.

Preuzeo je odgovornost na sebe.

Možda nije trebalo da treniramo ovih par dana. Kada dođete do ove tačke, nakon par teških treninga, svega par minuta može da napravi razliku. Znali smo to, rekli smo igračima i znali smo da možemo da se vratimo. To smo rekli i na poluvremenu, rekli smo i na kraju treće četvrtine, da ako priđemo na minus deset, minus 12, možemo da se vratimo. Ipak, oni su u tim trenucima pogađali teške šuteve, nekada su hvatali skokove u napadu nakon promašaja, jednostavno su imali odgovore na sve što smo probali. Jednostavno, nekada ne ide, igrači su samo gledali ka semaforu i čekali kraj, zaključio je Navaro.