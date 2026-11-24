Obe ekipe sada imaju učinak od po deset pobeda i četiri poraza
Evroliga
KAKVO LUDILO: Željkov Panatinaikos srušio Valensiju neverovatnom trojkom Hejs-Dejvisa u poslednjoj sekundi
Slušaj vest
Košarkaši Panatinaikosa slavili su u derbiju 10. kola Evrolige na gostovanju Valensiji trojkom u poslednjoj sekundi.
Koš odluke postigao je Najdžel Hejs-Dejvis za konačnih 86:83 (19:19, 20:15, 25:25, 22:24).
Obe ekipe sada imaju učinak od po deset pobeda i četiri poraza.
Grent je sa 14 poena predvodio Panatinaikos. Nan je postigao 13 poena, a Hejs-Dejvis 11. Dvocifreni su bili Rogavopulos i Jabusele sa po 10 poena.
U domaćem timu Ti-Džej Šorts sa 15 poena je bio najefikasniji. Poen manje je postigao Bruks, a Sako je ubacio 13 poena.
Valensija u narednom kolu gostuje Efesu, a Panatinaikos gostuje Bešiktašu.
Reaguj
Komentariši