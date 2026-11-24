Ovaj dan doneće poseban uspeh Ovnovima koji se bave uslužnim delatnostima ili trgovinom. Finansijski uspeh. Nesuglasice s partnerom ili ukućanima dana...

Uspešno ćete završiti rad na jednom dugoročnom projektu. Odlične rezultate postići će Bikovi koji se bave uslužnim delatnostima. Vaš odnos s partnerom...

Ovaj dan doneće odlične rezultate i priznanja onim Blizancima koji se bave kreativnim zanimanjima ili nekom umetnošću. Napredak u karijeri. Partner va...

Ovaj dan vam može doneti probleme administrativne prirode. Moguća je konfuzija u vezi s nekom dokumentacijom. Potrudite se da ništa ne prećutkujete u ...

Ovaj dan donosi uspeh onim Lavovima koji se bave nekom kreativnom oblašću. Očekuje vas napredak u karijeri. Jedan izlazak s prijateljima može vam done...

Ovaj period vam može doneti porast popularnosti u poslovnim krugovima. Mogući su javni nastupi. Nedavno poznanstvo sa osobom u znaku Riba ostavilo je ...

Ovaj dan će proteći u znaku važnog poslovnog sastanka. Međutim, budite oprezni kako ne bi došlo do krupnog previda. Vaš odnos s partnerom ulazi u dale...

Moguć je privremeni zastoj u okviru prometa novca. Neophodno je da pripremite rezervni plan, ne improvizujte rešenja. Vaš odnos s partnerom sve više d...

Trudite se da zadržite isti nivo rezultata na poslu, ali u isti mah trpite pritisak nadređenih što se tiče rokova. Stari problem u okviru porodice i u...