Košarkaši Makabija iz Tel Aviva pobedili su na gostovanju Bajern iz Minhena sa 87:79 (21:21, 29:22, 16:25, 21:11), u utakmici 14. kola Evrolige.
Evroliga
BAJERN DOŽIVEO NOVI UDARAC: Makabi odneo pobedu iz Minhena
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Izraelski tim je do pobede vodio Roman Sorkin sa 17 poena i pet skokova, dok su po 13 poena postigli Džimi Klark i Jam Madar.
U ekipi Bajerna po 13 poena su postigli Mardžon Bočemp (četiri skoka) i Dvejn Vašington (četiri asistencije i tri skoka), a Andreas Obst je postigao poen manje.
Bajern na 17. mestu Evrolige ima skor 4/10, dok je Makabi sa istim učinkom na 18. poziciji.
U sledećem kolu Bajern dočekuje Pariz, a Makabi gostuje Baskoniji.
(Beta)
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