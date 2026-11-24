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Košarkaši Fenerbahčea pobedili su večeras na gostovanju Barselonu sa 83:77 (21:28, 18:17, 14:16, 30:16), u utakmici 14. kola Evrolige.

Turski tim je do pobede vodio Ševon Šilds sa 26 poena (sedam trojki) i šest skokova, Šejn Larkin je postigao 19 poena, uz četiri asistencije, a Tejlen Horton-Taker je dodao 11 poena, uz četiri ukradene lopte i tri skoka.

1/6 Vidi galeriju KK Crvena zvezda - KK Virtus, Evroliga 24.11.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2026

U ekipi Barselone najefikasniji je bio Stenli Umude sa 18 poena, uz šest skokova, dok su po 13 poena postigli Džastin Minaja (osam skokova i tri asistencije) i Tajriz Martin (četiri skoka).

Fenerbahče se nalazi na petom mestu Evrolige sa devet pobeda i pet poraza, dok je Barselona posle trećeg vezanog poraza osma sa skorom 8/6.

U narednom kolu Fenerbahče dočekuje Crvenu zvezdu, a Barselona gostuje Real Madridu.

Olimpija iz Milana je u Vilerbanu upisala treću vezanu pobedu u Evroligi, pošto je bila bolja od Asvela sa 95:91 (24:24, 34:19, 24:15, 13:33).

Najefikasniji u italijanskom timu bio je Mozes Rajt sa 29 poena, uz osam skokova, Er Džej Kol je dodao 17 poena, uz po četiri skoka i asistencije, a srpski igrač Marko Gudurić upisao je 12 poena, tri asistencije, dva skoka i jednu ukradenu loptu.

U francuskoj ekipi najbolji učinak je imao Taj Taj Vašington sa 19 poena i šest skokova, dok je Bot Gač upisao 14 poena i po tri skoka i asistencije.

Tim iz Milana zauzima 16. mesto na tabeli Evrolige sa četiri pobede i 10 poraza, a Asvel sa istim skorom zauzima 19. poziciju.

U sledećem kolu Olimpija gostuje Hapoel Tel Avivu, dok Asvel u Pireju igra protiv Olimpijakosa.