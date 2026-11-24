"ZNAMO KOLIKO ŽELJKO VOLI ZVEZDU": Vlade Đurović iznenadio izjavom o Obradoviću pred meč sa crveno-belima
Vlade Đurović, stručni konsultant TV Arena, kao i obično detaljno je analizirao utakmicu Crvene zvezde u Evroligi.
Crvena zvezda je u 14. kolu doživela težak poraz od Virtusa, čime je na neki način neutralisala pobedu na gostovanju Barseloni.
Pred crveno-belima je serija od tri teška gostovanja ekipama iz gornjeg doma - Fenerbahčeu, Valensiji i Panatinaikosu.
Đurović je najavio ova tri gostovanja, a posebno zanimljivo je bilo pominjanje Željka Obradovića, trenera Panatinaikosa sa određenom dozom ironije o njegovom odnosu sa Zvezdom.
"Ova utakmica nas je vratila, ne deset, nego 20 dugačkih koraka nazad. Sada opet treba napraviti neki podvig u naredne tri utakmice. Ali, gde i kako? Protiv Panatinaikosa u Atini, protiv Valensije ili protiv Fenerbahčea u Istanbulu? Ja sam, opet, optimista i verujem da možemo da ostvarimo jednu pobedu čime bi neutralisali ovaj poraz. Dobiti Panatinaikos tamo, a Željku treba, ionako je nanizao tri poraza, nema šanse. Drugo, znamo koliko Željko voli Zvezdu, nije realno očekivati. Fenerbahče je isto u krizi, izgubili su mnogo, kako mogu da se opuste protiv Zvezde. Valensija je na prvom mestu, hoće da ga zadrži, kako da dobiješ? Pariz zato mora da se dobije i mečevi kod kuće", rekao je Vlade Đurović.