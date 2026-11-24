"Ova utakmica nas je vratila, ne deset, nego 20 dugačkih koraka nazad. Sada opet treba napraviti neki podvig u naredne tri utakmice. Ali, gde i kako? Protiv Panatinaikosa u Atini, protiv Valensije ili protiv Fenerbahčea u Istanbulu? Ja sam, opet, optimista i verujem da možemo da ostvarimo jednu pobedu čime bi neutralisali ovaj poraz. Dobiti Panatinaikos tamo, a Željku treba, ionako je nanizao tri poraza, nema šanse. Drugo, znamo koliko Željko voli Zvezdu, nije realno očekivati. Fenerbahče je isto u krizi, izgubili su mnogo, kako mogu da se opuste protiv Zvezde. Valensija je na prvom mestu, hoće da ga zadrži, kako da dobiješ? Pariz zato mora da se dobije i mečevi kod kuće", rekao je Vlade Đurović.