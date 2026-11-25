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Šest utakmica 14. kola Evrolige odigrano je u utorak.

Preostala četiri duela igraju se večeras.

1/6 Vidi galeriju KK Crvena zvezda - KK Virtus, Evroliga 24.11.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2026

Utakmice u utorak su donele puno drame, a nažalost ona je izostala u Beogradu gde je Crvena zvezda izgubila od Virtusa.

Ono što ljubiteljima košarke posebno upada u oči jeste činjenica da su u svih šest utakmica pobedu odneli gosti.

Najdramitičnije je bilo u Valensiji gde je Panatinaikos Željka Obradovića slavio košem u poslednjoj sekundi - 83:86.

Zanimljivo je bilo u Barseloni, gde je Fenerbahče u poslednjoj minuti prelomio meč u svoju korist - 77:83. Slično je bilo i u Lionu, gde se sladio Armani iz Milana - 91:95.

Makabi je osvojio Minhen pobedom nad Bajernom - 79:87.

Pariz je rutinski priveo meč kraju u Istanbulu protiv Bešiktaša - 76:88.

Najizvesnije je bilo u Beogradu, gde je Virtus slavio protiv Crvene zvezde - 84:108.

U sredu igraju Dubai - Partizan, Olimpijakos - Hapoel, Vitorija - Efes i Real - Žalgiris.