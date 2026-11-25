KOJA JE VEROVATNOĆA DA SE OVO DESI: Svi gledaju rezultate Evrolige i pitaju se kako je ovo moguće?!
Šest utakmica 14. kola Evrolige odigrano je u utorak.
Preostala četiri duela igraju se večeras.
Utakmice u utorak su donele puno drame, a nažalost ona je izostala u Beogradu gde je Crvena zvezda izgubila od Virtusa.
Ono što ljubiteljima košarke posebno upada u oči jeste činjenica da su u svih šest utakmica pobedu odneli gosti.
Najdramitičnije je bilo u Valensiji gde je Panatinaikos Željka Obradovića slavio košem u poslednjoj sekundi - 83:86.
Zanimljivo je bilo u Barseloni, gde je Fenerbahče u poslednjoj minuti prelomio meč u svoju korist - 77:83. Slično je bilo i u Lionu, gde se sladio Armani iz Milana - 91:95.
Makabi je osvojio Minhen pobedom nad Bajernom - 79:87.
Pariz je rutinski priveo meč kraju u Istanbulu protiv Bešiktaša - 76:88.
Najizvesnije je bilo u Beogradu, gde je Virtus slavio protiv Crvene zvezde - 84:108.
U sredu igraju Dubai - Partizan, Olimpijakos - Hapoel, Vitorija - Efes i Real - Žalgiris.