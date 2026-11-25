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Panatinaikos je u dramatičnoj završnici srušio domaćina sa 86:83, a heroj pobede bio je Najdžel Hejs-Dejvis, koji je pogodio trojku sa skoro devet metara uz zvuk sirene.

Ipak, potez koji je posebno privukao pažnju javnosti dogodio se pored parketa - Željko Obradović potpuno je eksplodirao od sreće!

Kada je lopta prošla kroz obruč, iskusni stručnjak više nije mogao da sakrije emocije. Skočio je, stegao pesnice, glasno proslavio i pokazao koliko mu znači ova pobeda. Čovek koji je osvojio čak devet titula prvaka Evrope radovao se kao da mu je to prvi veliki trijumf u karijeri!

Snimak njegove reakcije brzo se proširio društvenim mrežama, a ljubitelji košarke odmah su primetili koliko je Žoc bio van sebe od sreće. Nije ni čudo - ovakve utakmice i ovakvi završeci ne viđaju se svakog dana.

Trojka za nevericu, Žoc eksplodirao

Drama je dostigla vrhunac u samoj završnici. Valensija je imala prednost od 83:80 na manje od 40 sekundi pre kraja, ali je Kendrik Nan pogodio trojku za izjednačenje.

Valensija nije iskoristila priliku da ponovo dođe do prednosti, a onda je usledio poslednji napad Panatinaikosa.

Silvan Fransisko je pronašao Najdžela Hejs-Dejvisa, koji je uputio neverovatan šut sa velike udaljenosti. Lopta je završila u košu tačno kada je vreme isteklo – 86:83 za grčki tim!

Amerikanac je tako postao apsolutni heroj večeri, a Željko Obradović nije mogao da obuzda oduševljenje.

Navijači su odmah počeli da dele snimak Željkove reakcije, uz komentare da se ovakva strast retko viđa čak i kod najiskusnijih trenera.

Iako je tokom karijere prošao kroz bezbroj velikih utakmica, finala i dramatičnih završnica, Obradović je još jednom pokazao da ga košarka i dalje pokreće istom snagom.

Zanimljivo je i da je Panatinaikos na svojim društvenim mrežama objavio snimak uz duhovit komentar da ne zna kako da opiše taj trenutak i da bi možda trebalo da ga okači u Luvru!

A šta tek reći za Hejs-Dejvisa? Amerikanac je već drugi put u poslednje tri utakmice protiv Valensije pogodio za pobedu u poslednjem napadu. Posle ovakve završnice, jasno je zašto je slavlje bilo toliko burno.