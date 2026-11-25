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Crveno-beli su odigrali veoma lošu utakmicu pred svojim navijačima i pretrpeli jedan od najubedljivijih domaćih poraza otkako nastupaju u Evroligi - Virtus je slavio u Beogradskoj areni rezultatom 108:84!

Džered Batler bio je među retkima koji su uspevali da poentiraju u dresu Zvezde, ali ni njegov učinak nije mogao da spreči bolan poraz u 14. kolu elitnog takmičenja.

Posle utakmice, američki košarkaš govorio je o razlozima za ovako bledo izdanje, ali i o problemima na koje je trener ukazao u prethodna dva dana.

"Ponekad je to duga sezona, naročito rane utakmice. Moraš da brineš o svom telu. Osećam da nam je očigledno trebalo više energije, u ovakvim utakmicama treba ti gomila energije, a mi nekako nismo iskoristili publiku u svoju korist da dobijemo tu energiju. Tako da je težak poraz, ali možemo da naučimo iz njega… Idemo dalje", rekao je Batler.

1/11 Vidi galeriju KK Crvena zvezda - KK Virtus, Evroliga 24.11.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2026

Posebno je odjeknuo njegov odgovor na pitanje da u samo tri reči opiše kako je Crvena zvezda izgledala na parketu. Amerikanac nije pokušavao da ublaži utisak, već je otvoreno priznao da ekipa nije bila na potrebnom nivou.

"Mislim pomalo letargično, nesigurno i verovatno nemotivisano", poručio je Batler.

Jasno je da je u svlačionici bilo reči o odgovornosti i načinu na koji igrači moraju da se pripreme za zahtevne evroligaške duele. Batler je istakao da niko ne može da se sakrije iza pojedinačnih grešaka i da je poraz zajednički.

"Pričali smo o tome kako da upravljamo svojim telima. Mislim da je trener preuzeo svoju odgovornost za ono što radimo, a kao igrače nas je izazvao da imamo odgovornost da brinemo o svojim telima i da se pobrinemo da imamo dovoljno energije za ovakve utakmice. Tako da, to je timski poraz, očigledno, nema u koga da se upire prstom, ali definitivno možemo da naučimo iz ovoga", objasnio je košarkaš Zvezde.

Pauza stiže u pravi čas, ali gorak ukus ostaje

Crveno-belima sada sledi kratak predah zbog reprezentativne pauze. Umesto da na odmor odu posle velike pobede i sa dodatnim samopouzdanjem, igrači će imati vremena da analiziraju težak poraz i pokušaju da pronađu način da poprave utisak.

Batler nije krio da je razočaravajuće ući u pauzu posle ovakvog rezultata, ali je podsetio da je sezona još daleko od kraja.

"Veoma je teško jer želiš da u pauzu uđeš sa dobrim osećajem. Ali, ne možemo to da promenimo, tako da ćemo ići dalje, da. Pred nama je još duga sezona", zaključio je Batler.

Zvezda će tako imati priliku da tokom pauze sabere utiske, a poruka iz svlačionice je jasna - ovakva izdanja ne smeju da se ponavljaju ukoliko crveno-beli žele da ostanu konkurentni u Evroligi.

Kurir sport/Meridian sport