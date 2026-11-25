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Pitanje je da li ovaj put neko može da ih krivi. Brojne pristalice crveno-belih nisu mogle da izdrže da do kraja gledaju jezivo izdanje svog tima, najgore u sezoni i izdanje kakvo se ne pamti.

Bilo je šokantnih poraza Crvene zvezde u Beogradu, ali ono što su pružili u utorak uveče protiv Virtusa ostaće dugo upamćeno.

Ekipa iz Bolonje je izgledala kao NBA tim protiv Crvene zvezde čiji su igrači delovali bezvoljno naspram protivnika koji je znao kako to da iskoristi.

Ispucavali su se košarkaši Virtusa, pogodili 13 trojki iz 29 pokušaja i tako postavili rekord sezone sa 44,8 odsto pogođenih šuteva za tri (prosek po utakmici je 33,1 odsto). Međutim, iako jeste bilo i nekih pokušaja preko ruke, kod većine šuteva su gosti uspeli da pronađu potpuno slobodnog igrača.

1/11 Vidi galeriju KK Crvena zvezda - KK Virtus, Evroliga 24.11.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2026

Šutnuli su igrači italijanskog tima 36 slobodnih bacanja (naspram osam Zvezdinih), što definitivno pravi razliku i što je, takođe, rekord sezone za Virtus.

Kada je reč o Crvenoj zvezdi, Džered Batler jeste skupio 17 poena, ali njegovo izdanje, ili bolje reći izdanja, nešto su što posebno treba da brine Ibona Navara i navijače. Šta se desilo sa njim u odnosu na prethodnu sezonu, to je pitanje koje će verovatno ostati bez odgovora.

Očekivalo se da ove sezone bude još bolji i da bude lider tima, ali umesto toga Amerikanac je upao u kanal i na jednu dobru partiju pruži nekoliko prilično loših.

Kris Džons je malo pao u formi, doduše bilo je nedavno reči o određenim problemima sa povredom koja ga muči, a kako igra Nik Vajler-Beb nema potrebe ni komentarisati. Tajson Karter, koji je u poslednje vreme igrao u najboljoj formi, potpuno je podbacio protiv Virtusa. Džordan Nvora je bio standardno prosečan, a to nije ono što se od njega očekuje. Centarska linija je ostala daleko ispod potrebnog nivoa...

Navarovo "izvinite" i izgovor

Navaro se posle utakmice izvinio navijačima, ali je uz preuzimanje krivice stigao i da nađe izgovor, za koji nije bilo prostora posle ovakve utakmice.

"Mislim da je jasno da od prvog momenta nismo bili sveži. Falila nam je agresivnost, falila nam je energija. Nismo dobro odradili posledjih 48 sati. Bila nam je potrebna energija zbog Virtusa, a odigrali smo meč sa nikad manjom energijom, bez tempa, bez skoka, bez dobrog protoka lopte, koji inače pomera odbranu. Nismo radili zajedno, bili su momenti kada smo pokušavali da ih stignemo, ali onda smo pravili dve ili tri greške zaredom. Moram da se izvinim navijačima, ali nje baš sve do nas. Raspored nije lak ni za koga naravno, ali je nas baš stigao umor. Znali smo da će Virtus igrati ovako. Igrao je odlično, i ovako igra stalno, ali je večeras bio posebno sjajan. Moja odgovornost je što nismo dobro pripremili meč u poslednjih 48 sati", rekao je Španac.

Crvena zvezda je bila očajna, doživela je težak debakl i sada ima učinak od osam pobeda i šest poraza. Nakon što je pobedila Olimpijakos i Barselonu tokom serije od četiri vezana gostovanja, meč protiv Virtusa je morao mnogo bolje da se iskoristi.

Klubu sa Malog Kalemegdana sada slede nova tri gostovanja, protiv Fenerbahčea, Valensije i Panatinaikosa, što znači da situacija neće postati lakša.

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