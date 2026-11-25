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Partizan je defanzivno među najboljim ekipama Evrolige, ali na drugoj strani parketa ima problem koji sve više zabrinjava - šut za tri poena.

Ekipa Đoana Penjaroje posle 13 kola Evrolige ima učinak od sedam pobeda i šest poraza, ali statistika otkriva jednu od najvećih slabosti crno-belih: šut sa distance.

Beogradski tim je u dosadašnjem delu takmičenja pogodio svega 30 odsto pokušaja za tri poena. Od 320 upućenih šuteva, kroz obruč je prošlo samo 96! Takav učinak Partizan svrstava na pretposlednje mesto u Evroligi, a lošija je jedino Baskonija sa 28,8 odsto.

Koliko je situacija ozbiljna, najbolje pokazuje poređenje sa prosekom takmičenja, koji iznosi oko 35,9 odsto. Drugim rečima, crno-beli su gotovo šest procentnih poena ispod evroligaškog proseka. U prevodu - promašaji sa distance postali su ozbiljan teret za Penjarojin tim.

1/11 Vidi galeriju KK Partizan Foto: Pedja Milosavljevic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Odbrana za pohvalu, napad za brigu

Posebno je zanimljivo što Partizan na drugoj strani parketa izgleda mnogo bolje. Crno-beli su među najboljim odbranama Evrolige, a prema pojedinim statističkim parametrima nalaze se u samom vrhu takmičenja.

Međutim, napad je potpuno druga priča. Sa 79,2 postignuta poena po utakmici Partizan je pri samom dnu lige, dok mu je ofanzivni rejting među najlošijima. Kada se na to doda očajan procenat šuta za tri poena, jasno je zbog čega ekipa teško dolazi do lakih poena i zašto joj je potreban ozbiljan napredak u napadu.

Pet najboljih Partizanovih trojkaša

Posebno je zanimljivo pogledati individualnu statistiku. Na vrhu liste nalaze se Lamar Stivens i Itan Tompson, ali obojica imaju probleme sa povredama i nisu na raspolaganju treneru u poslednjim utakmicama.

Prema procentima šuta za tri poena iz dostavljene statistike, pet najpreciznijih igrača Partizana su:

Lamar Stivens – 8/18, odnosno 44,4 odsto

Itan Tompson – 17/41, odnosno 41,5 odsto

Alesandro Pajola – 15/42, odnosno 35,7 odsto

Kajl Olman – 6/18, odnosno 33,3 odsto

Antonio Rivs – 5/16, odnosno 31,3 odsto

Ovi podaci otkrivaju još jedan problem: dvojica najpreciznijih šutera trenutno ne mogu da pruže doprinos na parketu. Stivens se oporavlja od povrede lista, dok Tompson ima problem sa kukom i Penjaroja neće moći da računa na njih u Dubaiju.

Itan Tompson u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Partizan je u nedelju savladao Dubai sa 78:76 u ABA ligi, u utakmici koja je odlučena u dramatičnoj završnici. Crno-beli su pogodili osam od 22 pokušaja za tri poena, što je 36,4 odsto - znatno bolje nego u Evroligi.

Ipak, taj učinak moraće da ponove i na gostovanju u Emiratima, gde ih čeka isti rival, ovog puta u okviru elitnog evropskog takmičenja. U nedavnom okršaju u Beogradu presudio je Karlik Džouns, koji je postigao 17 poena i imao pet asistencija, a njegov koš u završnici bio je ključan za pobedu.

Pitanje je, međutim, ko će preuzeti odgovornost za šut spolja. Partizan ne može da se oslanja samo na čvrstu odbranu i individualne poteze u završnici - za ozbiljniji rezultat u Evroligi biće mu potrebna mnogo bolja realizacija.

Brojke su neumoljive: crno-beli imaju kvalitet da zaustave rivale, ali dok ne poprave šut za tri poena, svaki meč može da im postane mnogo teži nego što bi morao da bude.