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" bio je jedno od imena koja su se tokom leta 2026. godine povezivala sa Partizanom, ali je umesto Beograda izabrao Bolonju.

Ispostavilo se da nije pogrešio! Amerikanac je u dresu Virtusa stigao u Beogradsku arenu i učestvovao u pravoj košarkaškoj demonstraciji sile protiv Crvene zvezde - 108:84!

1/11 Vidi galeriju KK Crvena zvezda - KK Virtus, Evroliga 24.11.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2026

Bivši 26. pik NBA drafta, koji je košarkaški stasavao na čuvenom univerzitetu Djuk, protiv crveno-belih je pogodio sva tri pokušaja za tri poena i bio deo ekipe koja je priredila jedno od najupečatljivijih izdanja ove sezone. Virtus je zatrpao koš Zvezde, a Mur je posle utakmice za "Meridian sport" govorio o velikoj pobedi, atmosferi u timu, ali i o tome koliko je zapravo bio blizu dolaska u Partizan.

"Nepredvidivi smo, svako može da ima svoje veče"

Virtus je do 108 poena stigao uz čak sedmoricu igrača sa dvocifrenim učinkom, a najefikasniji pojedinac imao je samo 15 poena. Upravo takva raspodela učinka, prema Murovim rečima, najbolje oslikava snagu italijanskog tima.

"Bila je to timska pobeda u svakom smislu. Svaki igrač koji je kročio na parket postigao je poene", izneo je Amerikanac kojim je trener Aleks Mumbru sigurno posebno bio presrećan.

"Igrali smo sjajnu odbranu od početka do kraja i bili potpuno fokusirani. Ovo je važna pobeda koja nam daje dobar zamah pred pauzu. Uživaćemo u nekoliko slobodnih dana, a onda se vraćamo obavezama"

Na pitanje kako objašnjava činjenicu da je čak sedam igrača bilo dvocifreno, a da niko nije ubacio više od 15 poena, Mur je istakao timski kvalitet i raznovrsnost u napadu.

"To jednostavno karakteriše naš tim. Veoma smo talentovani i svako može da ima svoje veče. Naš napad funkcioniše izuzetno tečno i nikada ne znate ko će postići poene i na koji način. To je jedna od naših najvećih prednosti. Nepredvidivi smo. Sve dok igramo odbranu, stvari u napadu će doći same od sebe."

Virtus razbio Zvezdu

Crvena zvezda nikada pre nije primila 108 poena na svom terenu, a Virtus je do tog učinka stigao uz izuzetno raspoložen napad i čvrstu odbranu. Mur je objasnio šta je, po njegovom mišljenju, bilo presudno za ubedljiv trijumf.

"Odbrana! Jednostavno, naša defanziva omogućila nam je da dolazimo do lakih poena iz kontranapada, brzo izvodimo loptu i igramo košarku sa mnogo trčanja. Ključ je bio da budemo agresivni u svakoj akciji."

Amerikanac je na parketu proveo svega 16 minuta, ali mu očigledno nije bilo potrebno više da uživa u velikom timskom uspehu. Zadovoljan je i dosadašnjim tokom svoje prve evropske sezone.

"Dobro mi ide (u evropskoj košarci). Kao i kod svakog igrača, ima uspona i padova. Ipak, trudim se da budem konstantan i da održim kontinuitet. Imam sjajne saigrače koji mi pomažu na tom putu. Za prvu sezonu - ide dobro."

Daleko od porodice, drugačija pravila, ali uživa u Evropi

Mur je rođen i odrastao u Ričmondu u Virdžiniji, a pre dolaska u Evropu prošao je kroz NBA klubove Minesotu, Detroit i Šarlot. Prelazak na drugu stranu Atlantika doneo mu je brojne promene, a posebno je izdvojio razliku u pravilima i odnosu sa sudijama.

„Osim toga što sam daleko od porodice i prijatelja, rekao bih da su pravila malo drugačija. Sudije su osetljivije, ne možeš baš toliko toga da kažeš. Ali, ovde se igra zaista sjajna košarka.“

Partizan ga je želeo, ali Mur otkrio koliko je bio blizu dolaska u Beograd!

Posebnu pažnju privukao je deo razgovora u kojem je Mur govorio o Partizanu. Tokom leta se njegovo ime povezivalo sa crno-belima, pa je dolazak u Beograd bio jedna od mogućnosti. Ipak, Amerikanac je sada otkrio da pregovori nisu bili toliko odmakli koliko se možda činilo.

"Da. Ne bih rekao da sam bio baš blizu dogovora sa Partizanom, ali razgovarao sam sa ljudima iz kluba, čisto da vidim kakva je situacija. Objasnili su mi sve. Međutim, imao sam samo jedan telefonski razgovor sa njima, tako da ne bih rekao da sam bio blizu dogovora. Srećan sam tamo gde sam sada, u Bolonji."

A šta je presudilo da izabere baš Virtus? Mur je kao najvažnije razloge naveo kvalitet ekipe i poverenje koje mu je ukazao trener Aleks Mumbru.

"Pre svega zbog tima. Trenerovo poverenje u mene od samog početka bilo je inspirativno. Želeo sam da budem deo nečega što je zaista dobro. Osećao sam da Bolonja ima dobru priču i da se tamo gradi nešto kvalitetno. Izuzetno sam zadovoljan odlukom - ponovo bih uradio isto."

"Nismo autsajderi"

Pobede nad Olimpijakosom, Panatinaikosom i sada Crvenom zvezdom pokazuju da Virtus može da bude ozbiljan protivnik i najjačim evroligaškim ekipama. Iako ga mnogi nisu videli među favoritima, Mur tvrdi da u svlačionici italijanskog tima nikada nisu razmišljali na taj način.

"Nikada nismo sebe doživljavali kao autsajdere. Čak i kada su nas u predsezonskim prognozama stavljali na poslednje mesto, znali smo šta možemo. Tako ćemo razmišljati tokom cele sezone. Nas 20 u timu, stručni štab i svi ljudi u Bolonji koji veruju u nas. Svi mi verujemo! I osećamo da nam je to sasvim dovoljno", rekao je Vendel Mur za "Meridian sport".