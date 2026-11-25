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Crveno-beli su, podsetimo, u 14. kolu Evrolige kao domaćini doživeli debakl. Ekipa iz Bolonje je ostvarila ubedljivu pobedu.

"Osećam se dobro u ekipi, ali imao sam zaista loše veče. Imao sam određenih fizičkih poteškoća i jednostavno nisam dao dovoljno ekipi na terenu. To je moja odgovornost. Kao što sam rekao, odgovornost je na meni i moram da budem bolji. Nisam imao energije, ali to su neke sitnice koje možemo da popravimo. Narednih nekoliko utakmica veoma su važne za nas", za rekao je Kristijan Koloko za "Meridian sport".

Senegalac je protiv Virtusa igrao nešto više od 12 minuta, imao je osam poena i pet skokova.

"Jednostavno nismo imali energije. Bila je teška utakmica. Znali smo da su mlada ekipa, da mnogo trče. Ima takvih večeri, ali ne možemo da tražimo izgovore. Kao što sam rekao, jednostavno nismo bili na potrebnom nivou. Nismo imali energije tokom čitave utakmice. Tako da je ovo težak poraz", rekao je Koloko.

1/5 Vidi galeriju Kristijan Koloko u dresu Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Borbeniji, više trčali

Upitan je i zašto Zvezda loše započinje utakmice.

"Ne znam šta je razlog. Na nama je, na igračima iz startne petorke, da započnemo utakmicu sa određenom energijom. Ne znam zašto je nismo imali. Nadigrali su nas, igrali su borbenije od nas, više su trčali i jednostavno su odigrali bolju utakmicu. Pogađali su šuteve. Imamo nekoliko slobodnih dana i nadam se da ćemo se vratiti sa boljim mentalnim pristupom i da ćemo ostati zajedno".

Otkrio je da je raspoloženje bilo prilično loše nakon meča.

"Nismo previše razgovarali. Svesni smo šta smo uradili i šta nismo uradili kako treba, tako da otprilike znamo šta moramo da popravimo pred naredne utakmice. Kada se vratimo, očekuje nas važan niz utakmica na gostujućem terenu, tako da moramo da budemo fokusirani i da na teren izađemo kao tim", poručio je Koloko.

Kurir sport/Meridian sport

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