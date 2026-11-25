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Partizan je tako zabeležio i osmi trijumf u elitnom takmičenju dok je Dubai upisao i peti poraz.

Nakon meča, trener crno-belih Đoan Penjaroja je rekao:

- Teška utakmica od samog početka, sjajna je ekipa Dubaija. Igrali smo dobro, imali smo problema da kontrolišemo na defantzivnom skoku, mnogo poena smo primili iz takvih situacija. Na poluvremenu smo pričali da je potrebno više energije da kontrolišemo te situacije, svi igrači su dali doprinos da se zabeleži ova pobeda.

1/11 Vidi galeriju KK Partizan Foto: Pedja Milosavljevic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Otkrio je i šta se promenilo u igri njegovog tima tokom drugog poluvremena.

- Igrali smo dobro, tri ili četiri 50-50 lopte, tri ili četiri skoka su pravile razliku za Dubai. U drugom poluvremenu smo to bolje kontrolisali, igrali smo dobru odbranu. Dobro smo delili loptu, nakon što smo iskontrolisali skok. Mislim da je odbrana ta koja je napravila razliku