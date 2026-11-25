DUBAI - PARTIZAN 18:17
EVROLIGA
DUBAI - PARTIZAN: Rovovska bitka u pustinji
KošarkašI Partizana gostuju Dubaiju u utakmici 14. kola Evrolige.
Utakmica počinje u 17 časova.
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17:29
14. minut - 29:30
Okobo donosi novo vođstvo domaćinu.
Potom Petrušev poentira uz faul.
Partizan sa linije penala vezuje tri poena.
Nakon namerne lične greške nad Olmenomm, isti igrač postiže trojku.
17:25
11. minut - 22:19
Dangubić donosi tri poena prednosti Dubaiju, uzvraća Džekiri.
Petrušev ide na liniju penala, siguran.
17:20
Prva četvrtina - 18:17
Blosongejm pogađa nakon kontre uz faul.
Džekiri se odlično snašao u reketu.
Blosongejm trojkom na isteku prve deonice donosi prednost domaćinu.
17:09
5. minut - 7:10
Hejs pogađa sa penala, Partizan ima +6.
Kabengele se izborio i pogodio pod faulom.
17:05
3. minut - 4:3
Bejkon iz prodora postiže prve poene za Dubai.
Kabengele donosi prvo vođstvo Dubaiju.
16:24
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