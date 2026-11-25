Košarkaši Partizana pobedili su danas na gostujućem terenu Dubai 84:71 (17:18, 20:22, 21:22, 26:9), u utakmici 14. kola Evrolige, i prvi put u svojoj istoriji savladali tog rivala u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
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POGLEDAJTE KAKO JE PARTIZAN RAZBIO DUBAI I STIGAO DO ISTORIJSKE POBEDE! Ovo su najzanimljiviji momenti sa večerašnje utakmice! VIDEO
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Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Karlik Džons sa 21 poenom, uz šest asistencija i pet skokova. Nikola Tanasković je dodao 12 poena, dok su Robert Frenks i Alesandro Pajola postigli po 10 poena.
Ovo su najzanimljiviji momenti sa večerašnje utakmice:
Partizan je deveti na tabeli sa osam pobeda i šest poraza, dok je Dubai peti sa skorom 9/5.
Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu - Partizan u Bolonji protiv Virtusa, a Dubai u Kaunasu protiv Žalgirisa.
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