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Partizan i Dubai ponovo odmeravaju snage, ovog puta u okviru Evrolige, samo nekoliko dana nakon njihovog međusobnog duela u ABA ligi.

Crno-beli su tada slavili, ali utakmica nije ispunila očekivanja ljubitelja košarke. Svoje viđenje pred novi susret izneo je nekadašnji košarkaš Nikola Lončar, koji veruje da će naredni meč biti kvalitetniji, ali ne očekuje velike promene u igri dva tima.

- Mislim da se timovi neće mnogo promeniti za ovu utakmicu. Partizan ima kvalitet, pobedili su Dubai u Beogradu pre tri dana. Nije to bila baš lepa utakmica za gledanje. Bejkon je imao šut za pobedu, koji bi bilo zaista neverovatno da je pogodio. Voleo bih da utakmica bude bolja i da Partizan privede meč kraju na nešto lakši način.

1/5 Vidi galeriju Partizan - Dubai, ABA liga Foto: Dusan Milenkovic/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Partizan je u međuvremenu napravio važan potez u klupskim strukturama, pošto je u klub stigao iskusni Sani Bećirović. Njegov dolazak prokomentarisao je i Nikola Lončar, koji smatra da bi novo pojačanje u upravi moglo značajno da doprinese funkcionisanju crno-belih.

- Mislim da je generalni direktor prvi čovek ispod predsednika kluba. Čovek iza sebe ima ozbiljan CV. Lično ga ne poznajem, ali njegov dosadašnji rad garantuje da je reč o sposobnom čoveku. Pogotovo kada se uzme u obzir posao koji je obavljao njegov prethodnik Dule Karavesović. On je fenomenalan momak, ali nedostajalo mu je malo poznavanja obe strane. Sani će sigurno dosta doprineti.

Ipak, naglasio je da je funkcija generalnog direktora drugačija od posla sportskog sektora, ali veruje da Bećirović može da pomogne Partizanu da uspostavi značajnije kontakte u evropskoj košarci.

- Mislim da Partizanu nedostaju ljudi koji će putovati, govoriti jezike, poznavati važne ljude, ali i biti prepoznati u evropskim košarkaškim krugovima. Nije dovoljno razgovarati samo sa Dejanom Bodirogom i Ćusom Buenom, već i sa ljudima iz Barselone, Real Madrida... To je podrška koja je Partizanu potrebna ako želi da ima status ozbiljne franšize. Sada to deluje prilično daleko. Zvezda i Partizan plaćaju da igraju Evroligu, dok drugi zarađuju novac. Sani je profesionalac, ali mislim da i u Srbiji postoje ljudi koji mogu da obavljaju taj posao.

Kada je reč o predstojećem evroligaškom okršaju, Lončar smatra da bi mnogo toga moglo da zavisi od učinka dvojice najvažnijih igrača – Karlika Džonsa sa jedne i Dvejna Bejkona sa druge strane.

Posebno se osvrnuo na Bejkonovu partiju u prethodnom susretu, ističući da će njegov pristup utakmici biti jedan od ključnih faktora.

- Ako se Bejkon bude krio i ponovo odigra onako kriminalno kao u nedelju, kada je bio potpuno nezainteresovan, onda je Partizan u prednosti. Videćemo kakav će mu biti pristup. Penjaroja i Ćavi se dobro poznaju i mnogo puta su igrali jedan protiv drugog. Nedostaje dosta igrača i Partizanu i Dubaiju, tako da neće biti nekih skrivenih situacija. Karlik sa jedne, Bejkon sa druge strane.