Ovaj dan doneće poseban uspeh Ovnovima koji se bave uslužnim delatnostima ili trgovinom. Finansijski uspeh. Nesuglasice s partnerom ili ukućanima dana... Vidi više

Uspešno ćete završiti rad na jednom dugoročnom projektu. Odlične rezultate postići će Bikovi koji se bave uslužnim delatnostima. Vaš odnos s partnerom... Vidi više

Ovaj dan doneće odlične rezultate i priznanja onim Blizancima koji se bave kreativnim zanimanjima ili nekom umetnošću. Napredak u karijeri. Partner va... Vidi više

Ovaj dan vam može doneti probleme administrativne prirode. Moguća je konfuzija u vezi s nekom dokumentacijom. Potrudite se da ništa ne prećutkujete u ... Vidi više

Ovaj dan donosi uspeh onim Lavovima koji se bave nekom kreativnom oblašću. Očekuje vas napredak u karijeri. Jedan izlazak s prijateljima može vam done... Vidi više

Ovaj period vam može doneti porast popularnosti u poslovnim krugovima. Mogući su javni nastupi. Nedavno poznanstvo sa osobom u znaku Riba ostavilo je ... Vidi više

Ovaj dan će proteći u znaku važnog poslovnog sastanka. Međutim, budite oprezni kako ne bi došlo do krupnog previda. Vaš odnos s partnerom ulazi u dale... Vidi više

Moguć je privremeni zastoj u okviru prometa novca. Neophodno je da pripremite rezervni plan, ne improvizujte rešenja. Vaš odnos s partnerom sve više d... Vidi više

Trudite se da zadržite isti nivo rezultata na poslu, ali u isti mah trpite pritisak nadređenih što se tiče rokova. Stari problem u okviru porodice i u... Vidi više

Konstruktivan razgovor na poslu i početak rada na novom poslovnom projektu ispuniće vas posebnim radnim elanom. Slobodni Jarčevi danas mogu da sretnu ... Vidi više

Ovaj dan će vam doneti uspeh ukoliko se bavite nekom kreativnom oblašću kao što je dizajn ili nekom drugom umetnošću. Vodolije koje su u braku uspešno... Vidi više