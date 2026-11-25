Košarkaši Partizana savladali su Dubai rezultatom 71:84 u utakmici 14. kola Evrolige.
EVROLIGA
NEVEROVATNA STATISTIKA IZ DUBAIJA: Da li je ovaj podatak prelomio u korist Partizana?
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U narednom kolu Partizan gostuje Virtusu, dok Dubai ide na noge Žalgirisu.
Partizan je slavio nakon fantastičnog preokreta u finišu, a kada se pogleda statistika sa meča jedan detalj posebno upada u oči.
U pitanju je šut za tri poena.
Partizan je imao solidan procenat šuta za tri poena 7/19, tačnije 36,8 procenata.
Sa druge strane Dubai je imao neverovatnih i katastrofalnih 1 od 19, što je svega 5, 3 posto.
To se retko dešava i čini se da je bio ključni tas na vagu Partizana u ovom meču.
Za crno-bele je najvažnije da su upisali izuzetnu važnu pobedu, na teškom gostovanju.
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