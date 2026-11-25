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1/6 Vidi galeriju Đoan Penjaroja Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Partizan je tako zabeležio i osmi trijumf u elitnom takmičenju dok je Dubai upisao i peti poraz.

U narednom kolu Partizan gostuje Virtusu, dok Dubai ide na noge Žalgirisu.

Na konferenciji za medije posle meča govorio je trener crno-belih Đoan Penjaroja.

Bilo nam je potrebno još energije kod 50/50 šansi na skokovina. Mislim da smo u drugom poluvremenu uspeli da kontrolišemo skokove, da smo nastavili da igramo dobru odbranu. Nije normalno, Dubai je uspeo da da samo jednu trojku. Ali dobro smo igrali odbranu. Na kraju smo odigrali kompletnu utakmicu i čestitam svojoj ekipi na tome.

Dobio je neobično pitanje da li bi verovao svojoj ekipi i onda kada joj ne daje instrukcije za igru.

"Pa, iskreno, ja verujem u svoj tim. Odigrali smo dobru utakmicu, imali smo fokus u napadu. Dobro smo sve kontrolisali. Ali ponavljam, dobro smo kontrolisali defanzivni skok. Igrači su odigrali i prvo i drugo poluvreme sa velikim naporom. Danas sam koristio manje igrača u rotaciji, jer su ostali igrači igrali dobro. Sada imamo imamo par dana da se odmorimo, osim igrača koji će igrati u FIBA prozorima.

Pajola?

"Iskreno, sigurno je da je ovo timska pobeda, koja pripada za više igrača. Važnost Pajole za ovu ekipu je velika. To je igrač koji ume da pokrene ekipu, jedan igrač koji dobro igra odbranu, inteligentan je momak, razume igru. To je tip igrača koji pravi svoje saigrače boljim. Sa njim igramo bolju odbranu. Ovaj tim uvek ima nekog drugog lidera. To je jedan od najvažnijih igrača koje imamo u ekipi."