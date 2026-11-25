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1/6 Vidi galeriju Ćavi Paskval Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

U narednom kolu Partizan gostuje Virtusu, dok Dubai ide na noge Žalgirisu.

Na konferenciji za medije posle meča govorio je trener Dubaija Ćavi Paskval.

"Čestitke Partizanu na pobedi. Kada šutirate 1/19 za tri, nemoguće je pobediti. Nekada smo imali prednost, ali nismo mogli mnogo toga da pogodimo. Onda smo promašivali i lake šuteve ispod obruča, barem četiri-pet takvih situacija. Ovo je sport gde morate da postižete poene, a kada to ne radite, nemoguće je. Možemo da pričamo o greškama u odbrani, ali kada damo samo 71 poen kod kuće, teško je."

Dubai je postigao samo devet poena u poslednjoj četvrtini

"Imali smo tu situaciju, posed. Prvo su pogodili bacanje za tehničku, pa smo promašili dva zicera pod obručem. Oni su pogodili neke teške šuteve, Karlik Džons je pokazao kvalitet. Mi nismo pogađali u situacijama gde smo imali prednost. Ako promašujete, a drugi pogađaju i preuzmu prednost, onda se oseća i pritisak, zbog važnosti. Prestali smo da igramo."

Istakao je i kako planira da vrati svoj tim na pravi put.

"Svaki meč je važan, svaki meč je drugačiji. Imamo ovu pauzu, moraćemo da budemo spremni za sledeći meč."

Pohvalio je Partizan.

"Partizan igra jednu od najboljih odbrana u takmičenju. Uvek su u dobroj seriji, igraju pametno i inteligentno. Dobro igraju. Mislim da su i sami zaista doprineli dobrom meču."

Za kraj je dobio isto pitanje kao Penjaroja - da li bi verovao svojim igračima na terenu da im ne daje instrukcije.

"Očigledno verujem u svoje igrače. Ovo je igra gde imamo 12 igrača, ali i tu su i trener i pomoćni trener, takva su pravila"