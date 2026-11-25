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Gejbrijel se povredio u četvrtoj četvrtini prošlonedeljnog meča 13. kola Evrolige protiv Partizana u Beogradu, a operacija je obavljena u sredu.

Južnosudanski košarkaš bio je u dobroj formi uoči utakmice sa crno-belima. Na prethodna četiri meča prosečno je beležio 12,8 poena i 6,3 skoka, uz indeks korisnosti 16,3.

Gejbrijel je ove sezone odigrao 13 utakmica za Bešiktaš, sa prosekom od 8,1 poena i 3,7 skokova.

Ovo mu je treća sezona u Evroligi, u kojoj je nastupao za četiri različita kluba. Debitovao je u sezoni 2024/25. u Makabiju iz Tel Aviva, da bi tokom iste sezone prešao u Panatinaikos, sa kojim je stigao do fajnal-fora. Prošle sezone igrao je za Bajern iz Minhena.