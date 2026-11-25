Košarkaši Olimpijakosa ubedljivo su savladali Hapoel rezultatom 104:79 u 14. kolu Evrolige.
EVROLIGA
PRVAK EVROPE DEMONSTRIRAO SILU: Olimpijakos stotkom razbio Hapoel
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Prvak Evrope je tako su stigao do 11. trijumfa u sezoni, uz svega tri poraza, što im je omogućilo da se osame na prvom mestu tabele.
Sa druge strane, izraelski predstavnik sada ima učinak 7-7 i nalazi se ispod plej-in zone.
Olimpijakos su predvodili Kori Džozef sa 27 poena, Evan Furnije sa 23 poena i 11 asistencija i Saša Vezenkov sa 21 poenom.
Kod Hapoela su se izdvojili Iš Vajnrajt sa 17, srpski internacionalac Vasilije Micić sa 16 i Antonio Blejkni sa 15 poena.
U narednom kolu, Olimpijakos će dočekati Asvel, dok će Hapoel ugostiti Milano.
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