Prvi čovek crno-belih poslao poruku Partizanu.
Evroliga
OGLASIO SE OSTOJA MIJAILOVIĆ: Predsednik Partizana poslao poruku posle pobede nad Dubaijem u Evroligi
Slušaj vest
Košarkaši Partizana pobedili su na gostujućem terenu Dubai 84:71 (17:18, 20:22, 21:22, 26:9), u utakmici 14. kola Evrolige, i prvi put u svojoj istoriji savladali tog rivala u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Uspeh Partizana privukao je pažnju i predsednika kluba Ostoje Mijailovića, koji se nakon utakmice oglasio na društvenoj mreži X.
Nije imao potrebu za dugim obraćanjem, već je pobedu proslavio kratkom porukom upućenom navijačima i svima kojima su crno-bele boje na srcu.
"Bravo, crno-bela porodico", napisao je Mijailović.
Reaguj
Komentariši