Košarkaši Baskonije pobedili su na svom terenu u Vitoriji Efes 86:81 (19:21, 22:25, 29:11, 16:24), u utakmici 14. kola Evrolige.
Evroliga
KAKAV PREOKRET: Baskonija razbila Efes u trećoj četvrtini i stigla do velike pobede
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Baskoniju su predvodili Kris Duarte sa 14 poena i Stefan Joksimović sa 12 poena, šest skokova i šest asistencija. Kobi Simons pobedi je doprineo sa 12 poena i četiri asistencije, a Zakari Perin sa 11 poena i 12 skokova.
U turskoj ekipi najefikasniji je bio Džordan Lojd sa 16 poena, Kolin Malkolm postigao je 13 poena, a Dario Šarić dodao je 11 poena i devet skokova.
Baskonija je poslednja na tabeli sa dve pobede i 12 poraza, a Efes na 13. mestu ima 6/8.
U sledećem kolu Baskonija će dočekati Makabi, a Efes će biti domaćin Valensiji.
(Beta)
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