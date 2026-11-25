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Baskoniju su predvodili Kris Duarte sa 14 poena i Stefan Joksimović sa 12 poena, šest skokova i šest asistencija. Kobi Simons pobedi je doprineo sa 12 poena i četiri asistencije, a Zakari Perin sa 11 poena i 12 skokova.

U turskoj ekipi najefikasniji je bio Džordan Lojd sa 16 poena, Kolin Malkolm postigao je 13 poena, a Dario Šarić dodao je 11 poena i devet skokova.

Baskonija je poslednja na tabeli sa dve pobede i 12 poraza, a Efes na 13. mestu ima 6/8.

U sledećem kolu Baskonija će dočekati Makabi, a Efes će biti domaćin Valensiji.

(Beta)