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Karlik Džons nalazi se nadomak velikog dostignuća u dresu Partizana!

Plejmejker crno-belih nastavio je da pomera granice, a posle odlične partije u Dubaiju, gde je ubacio 21 poen i pomogao ekipi da stigne do osme pobede u sezoni, stigao je do brojke od 926 poena u Evroligi u dresu beogradskog kluba.

1/8 Vidi galeriju Košarkaš Partizana Karlik Džons Foto: Printskrin, Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Od velikog rekorda deli ga još samo 88 poena! Kevin Panter je tokom svog mandata u Partizanu postigao 1.014 poena na 65 evroligaških utakmica, dok je Džons do sada odigrao 63 meča. Ukoliko nastavi u dosadašnjem ritmu, Karlik bi uskoro mogao da postane najbolji strani strelac crno-belih u istoriji elitnog takmičenja.

Kevin Panter u dresu Partizana Foto: Starsport

Iza njih na ovoj listi nalaze se Zek Ledej sa 742 poena na 68 utakmica i Džejms Naneli, koji je za Partizan u Evroligi postigao 733 poena na 69 mečeva.

Lider crno-belih

Ipak, priča o Karliku Džonsu mnogo je veća od jurnjave za rekordom. Amerikanac je postao centralna figura Partizanove igre, čovek od koga počinje gotovo svaki napad i igrač kome saigrači najčešće poveravaju loptu kada se utakmica lomi.

Kada crno-beli upadnu u rezultatsku krizu, kada protivnička odbrana zatvori sve prilaze košu i kada pritisak postane ogroman, Džons je taj koji preuzima odgovornost. Ne beži od teških šuteva, ume da pronađe rešenje za saigrače i često upravo njegovom energijom Partizan uspeva da se vrati u meč.

Koliko je njegova uloga velika najbolje se vidi kada se uporedi sa periodom Kevina Pantera. Nekadašnji kapiten bio je simbol Partizanovog povratka u evroligaški vrh, ali je tada ekipa imala nešto širu napadačku podršku. Više igrača moglo je da preuzme teret poentiranja i organizacije, dok se danas od Džonsa često očekuje da istovremeno bude i kreator i glavni realizator.

Povrede ga usporile, ali ga nisu zaustavile

Posebnu težinu njegovom učinku daje činjenica da je prošle sezone zbog povreda propustio veliki deo takmičenja. Povratak posle duge pauze nikada nije jednostavan, a još je teže odmah ponovo preuzeti ulogu jednog od najvažnijih igrača ekipe koja ima ogromne ambicije i pritisak rezultata.

Džons je, međutim, pokazao da je spreman za takav izazov. Njegova energija, sigurnost sa loptom i sposobnost da povuče ekipu u najtežim trenucima čine ga jednim od ključnih aduta Partizana.

Rekord Kevina Pantera sada je na dohvat ruke. Karliku nedostaje još 88 poena da ga prestigne, a ako nastavi ovako, crno-beli bi uskoro mogli da dobiju novog najboljeg stranog strelca u istoriji kluba u Evroligi.