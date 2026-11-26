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Ergin Ataman ponovo je privukao pažnju košarkaške javnosti!

Selektor Turske i trostruki šampion Evrolige govorio je o favoritima za osvajanje elitnog tamičenja, otkrio kojem igraču najviše voli da se divi na parketu, a nije zaboravio ni svoj bivši klub - Panatinaikos.

Ataman je bez mnogo dileme izdvojio pet ekipa koje vidi u samom vrhu Evrolige, a posebno mesto na njegovoj listi zauzima upravo atinski velikan. Iako je napustio klupu Panatinaikosa, turski stručnjak očigledno nije izgubio emocije prema klubu sa kojim je 2024. godine osvojio evropsku titulu.

1/10 Vidi galeriju Ergin Ataman Foto: Stefanos Kyriazis/Ipa Sport / Ip / Zuma Press / Profimedia, STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport

Ataman veruje u Panatinaikos, Obradoviću poželeo uspeh

Podsetimo, Ataman je na kraju prošle sezone napustio Panatinaikos posle tri godine, nakon što nije uspeo da ponovi evropski uspeh. Na njegovo mesto stigao je Željko Obradović, a nekadašnji trener zelenih veruje da njegov naslednik može da nastavi tamo gde je on stao.

"Naravno da vidim Panatinaikos, moj bivši klub, kao najvećeg favorita. Želeo bih da ovom prilikom pozdravim navijače Panatinaikosa i moje prijatelje. Imao sam tri stvarno prelepe godine u klubu. Teško je sve to rečima opisati. Iako sam otišao, ljubav koju sam dobio u Grčkoj i Atini, naklonost navijača Panatinaikosa, način kako su me prihvatili i poštovanje koje su mi ukazali, čine ove tri godine najvažnijim u mom životu", izjavio je Ataman u intervjuu za "BeIN Sport".

Pet favorita

Pored Panatinaikosa, Ataman je među glavne kandidate uvrstio i Olimpijakos, aktuelnog šampiona, kao i Real Madrid, Fenerbahče i Hapoel Tel Aviv.

Posebno se osvrnuo na stanje u redovima velikog rivala iz Atine, istakavši da Olimpijakos i dalje ima kvalitetan tim, uprkos određenim problemima tokom sezone.

"Olimpijakos uvek ima isti tim, isto jezgro ekipe. I sjajno su uklopljeni u Barcokasov sistem. Istina, ove sezone imaju nekih problema. Nisu kao prošle sezone, imaju situaciju sa Dorsijem, koji ne igra. Izgubili su Vokapa, koji im je bio jako bitan igrač, ali imaju i dalje neke vrlo važne košarkaše. Pored dva atinska kluba, kao kandidate vidim Real Madrid, Fenerbahče i Hapoel Tel Aviv. Mislim da će ovih pet timova biti na prvih pet mesta. A vreme će pokazati kakav će biti raspored", poručio je turski stručnjak.

Hifi mu je omiljeni, a Nan najdominantniji!

Ataman je otkrio i čije partije u Evroligi najviše voli da prati. Izbor je pao na Nadira Hifija, francuskog košarkaša koji je svojim igrama privukao veliku pažnju.

Nadir Hifi Foto: Srdjan Stevanovic©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ipak, kada je reč o napadačkoj dominaciji, trener nije imao dilemu - Kendrik Nan je za njega jedan od najboljih ofanzivaca evropske košarke poslednjih godina. Pored njega, pomenuo je i Šejna Larkina, sa kojim je sarađivao u Anadolu Efesu.

"Najviše uživam da gledam Hifija. Veoma je zanimljiv igrač. Kendrik Nan je, iako ima uspone i padove, najdominantniji napadač u Evropi poslednjih godina. Za one koji vole napadačku košarku, pravo je uživanje da gledaju Nana. Jako ga je teško zaustaviti, kao Šejn Larkin pre tri-četiri godine", zaključio je Ataman.

Trostruki šampion Evrope

Ataman iza sebe ima impresivnu trenersku karijeru i čak tri titule prvaka Evrope. Dva puta uzastopno popeo se na krov Evrope sa Anadolu Efesom, 2021. i 2022. godine, a zatim je 2024. godine u prvoj sezoni na klupi Panatinaikosa vratio atinski klub na evropski tron.

Zato njegove procene favorita i pohvale igračima imaju posebnu težinu u evroligaškoj košarkaškoj javnosti.