Slušaj vest

Crvena zvezda je u petak pobedila Fenerbahče u paklu Beogradske arene rezultatom 79:73 i napravila ogroman korak ka zacrtanom cilju sa početka sezone 2025/2026 – plasmanu u plej-of Evrolige.

Euforija među Delijama ekspresno je porasla nakon rušenja aktuelnog lidera Evrolige i ekipe koja je vezala čak 19 pobeda.

1/13 Vidi galeriju Crvena zvezda - Fenerbahče 2025/26 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Pre samo nedelju dana, posle poraza od Bajerna u Beogradu (85:80), navijači Crvene zvezde udarili su na trenera Sašu Obradovića, ali i na pojedine košarkaše srpskog kluba, koji su svojim odlukama odveli Zvezdu u poraz protiv Nemaca.

Kao po navici, navijači Zvezde skloni su tome da iz nedelje u nedelju menjaju raspoloženje, pa je tako Obradović nakon Fenera ponovo postao heroj, dok pre nekoliko dana, po mišljenju mnogih, „nije znao ništa“.

Nije sve savršeno u pobedama, ali ni sve negativno kada se gubi. Mnogo faktora utiče na krajnji ishod jedne utakmice, a ključna je i preko potrebna sreća.

Zvezda je protiv Bajerna promašivala, gosti su pogađali, dok je Fenerov tandem u petak – Horton-Taker i Tarik Biberović – iz igre ukupno šutirao 6 od 24. Sa druge strane pojavio se Moneke iza linije 6,75 i zasuo Fener sa četiri trojke, čime je održao Zvezdu u životu i kasnije je odveo do velike pobede.

Ipak, postoji jedan važan faktor na parketu koji Zvezdu vodi ka pobedama, ali ne tako retko i u poraze – svojim neshvatljivim greškama.

Govorimo o Džordanu Nvori, Nigerijcu koji je u Zvezdu prošlog leta stigao iz Anadolu Efesa, gde mu je tadašnji trener turskog tima Luka Banki rekao da on nije igrač za Evroligu.

Kako je Nvora sam rekao, čim je Luka Banki postavljen za trenera, došlo je do problema.

- Prošle godine je bila teška situacija, dešavale su se neke stvari van terena. Ovo ću prvi put da ispričam. Luka Banki je preuzeo tim, prvog dana na treningu je poslao Stenlija Džonsona kući. Sledećeg dana je razgovarao sa mnom i rekao mi da ne misli da sam ja igrač na nivou Evrolige, na nivou Efesa… Rekao mi je to u lice. Ali pokušao sam da ostane profesionalac, dolazio sam svaki dan, ali sam mislio posle toga da neću više igrati. Stvar je samopouzdanja. Za mene je imati poverenje u trenera velika stvar. Ja sam ofanzivan tip igrača i potrebno mi je da verujem treneru – ispričao je Nvora i dodao:

1/10 Vidi galeriju Džordan Nvora Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Imao sam nekoliko dobrih utakmica kad je on došao, ali se onda dogodio još jedan trenutak. Mislim da smo igrali protiv Albe kod kuće, pogodio sam 3 ili 4 trojke zaredom i on me izveo iz igre?! Ništa nisam rekao. Vratio me pred kraj treće četvrtine i pogodio sam trojku uz faul, pogledao sam ka klupi, bio sam napaljen, a on mi je rekao da sa takvim stavom neću stići nigde?! Pomislio sam o čemu priča, samom sam srećan. Posle toga je postalo teško, izgubio sam samopouzdanje i osećam da sam te sezone izgubio deo sebe, ali sam ga pronašao ove. Mogu još da napredujem, znam da ću vremenom postati bolji.

Da li je Italijan bio u pravu ili je istina drugačija? Nvora kao da ne uči na svojim greškama, a potezima protiv Fenera vrlo lako je svoj tim ponovo mogao da odvede u poraz.

Njegova želja da postigne koš, borbenost i voljni momenat nisu upitni, ali često preteruje i „siluje“ šuteve kada im vreme nije. Odbrana Nvore u jedan na jedan je dodatni problem, a to su ove sezone već iskoristili Retan Mejs, Džimi Klark, Dvejn Vašington, Žan Montero...

I to Saša Obradović može da reši, ali kako Nvori objasniti da šut iz „mrtvog ugla“, na plus pet, tri minuta do kraja utakmice - nije po "pravilima" evropske košarke.

Imao je Nvora i u prvom poluvremenu jednu „bombu“ koju je bacio iza table, ali na svu sreću po Zvezdu takve stvari ih ovog puta nisu koštale.

Bajern i Makabi su to naplatili, Fener nije, kao ni Hapoel, Dubai i Efes. Treba biti oprezan, jer Zvezdu čekaju tri teška gostovanja i svaki poraz ih može spustiti na tabeli. Panatinaikos, Baskonija i Barselona su ozbiljne prepreke, a nakon toga dolazi Partizan, ali i Pariz, kome nije bilo strano da sruši PAO u OAKA areni.

Sa Nvorom koji ne srlja u šutu i koristi svoje telo na prodoru, Zvezda može mnogo. Sve ostalo je opasna nagazna mina. Nadamo se da će Nigerijac početi da uči na svojim greškama, jer sezona ulazi u završnu fazu. Mora da povuče kočnicu, a ako uspe u tome, pred crveno-belima su još uspešniji dani.

Ovo je Zvezdin raspored do kraja ligaškog dela sezone u Evroligi: 20. mart, Panatinaikos - Zvezda

25. mart, Baskonija - zvezda

27. mart, Barselona - Zvezda

2. april, Zvezda - Partizan

7. april, Zvezda - Pariz

10. april, ASVEL - Zvezda

16. april, Real Madrid - Zvezda

BONUS VIDEO: