Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde na razočaravajući način okončali su takmičenje u Evroligi, pošto su posle zauzimanja desete pozicije ispali u prvom krugu plej-ina od Barselone.



Međutim, nisu klonuli duhom na Malom Kalemegdanu, a generalni menadžer KK Crvena zvezda Milan Tomić poručuje da će klub naredne sezone biti još bolji i jači.

Uputio poruku navijačima - Milan Tomić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Vatroslav Hladny/Starsport.rs ©

Vrlo konkurentna Evroliga

- Specifična godina, prvenstveno zbog činjenice da se povećao broj klubova, samim tim i utakmica i putovanja, ali i više timova koji ciljaju bolje mesto u krajnjem plasmanu. Tako da bez dileme, iza nas je jedna od najtežih sezona do sada u Evroligi - rekao je Milan Tomić za Meridiansport i nastavio:

- Prošle godine je Alba bila deo lige, a nova sezona je donela ekipe u vidu Hapoela i Valensije, koje su završile na kraju u plej-ofu, tako da je jasno da je Evroliga bila značajno konkurentnija nego prošle sezone.

1/8 Vidi galeriju Barselona KK Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Mađioničar nije mogao da pomogne

Objasnio je Tomić da je Crvena zvezda u novu sezonu ušla sa potpuno novom ekipom, jer su od prošle sezone ostali samo Kalinić, Dobrić, Mekintajer, Davidovac i Bolomboj, koji se kasnije priključio.

- Kad gradiš ekipu i imaš mnogo novih igrača, ne postoji mađioničar koji će mahnuti štapićem i napraviti tim spreman da odmah ostvari najviše ciljeve. Može da se desi, ali u sportu i košarci ništa nije garantovano. Zato i želimo da zadržimo kostur ekipe, jer će se momci dodatno povezati i upoznati, a samim tim i igrati mnogo bolje sledeće sezone. I nemam dilemu - u uslovima koji su bili i situaciji kada smo potpuno promenili ekipu, odigrali smo dobru evroligašku sezonu i bili blizu da ispunimo naše ambicije.

Jasno je objasnio koji je cilj kluba.

- Mi se nalazimo u procesu i idemo ka cilju da u jednom trenutku postanemo ekipa koja će kontinuirano biti učesnik plej-ofa i Fajnal-fora. Ali ništa se ne dešava preko noći, potrebno je vreme i neophodan rad. Dve godine smo u plej-inu, na pobedu ili dve od plej-ofa, tako da sam uveren da će sve doći na svoje u budućim sezonama.

Prva zvezda Crvene zvezde - Džered Batler Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Batler došao, a drugi davali više novca

Otkrio je Tomić kako je Zvezda dovela Džereda Batlera iz NBA lige.

- Transfer Džereda Batlera je dobar primer koliko smo porasli kao klub. Kompletan proces je bio izuzetno zahtevan, pogotovo jer smo imali konkurenciju u vidu tri kluba, koji su svi davali više novca od nas. Kad potpisuješ igrača, finansije jesu veoma važne, ali istovremeno su i druge okolnosti ozbiljan faktor. Igrači žele da vide u kakav ambijent dolaze i kakve će uslove na dnevnom nivou imati. Džered je, na primer, hteo da vidi naš deo za oporavak, koji je danas možda i najbolji u Evroligi. Kada se uverio čime raspolažemo i kako izgleda trening centar kluba, sa svim pratećim stvarima, bio je i više nego prijatno iznenađen. Naravno, nije samo to bio razlog što je došao, već je uticala i činjenica da smo mi prvi ušli u razgovore sa njim i samim tim bili u boljoj situaciji - otkrio je Tomić i nastavio:



- Uspeli smo da ga dovedemo, a on se pokazao kao jedan od boljih aktera u Evroligi. Batler je jedan od retkih igrača koji su došli direktno iz NBA lige, a da se prilagodio i adaptirao u roku od mesec dana. Razlog je, između ostalog, upravo i rast Zvezde, koja se podigla na značajno viši organizacioni nivo, jer se nije sam adaptirao. Jeste veliki udeo u tom procesu njegov, ali je i klub učinio mnogo da mu olakša dolazak u novu zemlju i drugaciji stil. On, kao i Džordan Nvora, ima ugovor sa klubom za sledeću sezonu i obojica imaju samo klauzulu za NBA, tako da se nadam da ostaju sa nama.

Prvi potpisao - Ebuka Izundu Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Američki koledži prave problem

Prvi koji je produžio ugovor sa Crvenom zvezdom bio je centar Ebuka Izundu.

- Za Izundua je bilo mnogo ponuda iz Evrolige, a mi smo dali sve od sebe da ga zadržimo, jer želimo da ostavimo ovaj kostur i održimo hemiju koja se rodila među njima. Želim da napomenem da se vodimo motom da, osim što hoćemo da dovedemo kvalitetne igrače, želimo i dobre karaktere koji će doprineti našoj zdravoj priči, što je upravo slučaj kod Ebuke.

Prošle sezone Zvezda je pričala sa Vasom Micićem i Markom Gudurićem koji su izabrali finansijski bolje ponude, pokušali su i da zadrže Filipa Petruševa...

- Pokušavamo i detaljno analiziramo tržište kako bismo doveli što bolje srpske igrače. Što se tiče nove konkurencije, a to su NCAA koledži, postavlja se pitanje da li možemo da angažujemo mlade igrače zbog astronomskih ponuda američkih koledža. Ne možemo da zabranimo deci da krenu tim putem, koji im omogućava pravo na školovanje, igranje košarke, ali i veliku zaradu. To pravi veliki problem svim evropskim timovima. Samo pogledajte primer Milana i Elisa, koji je navodno dobio 4.000.000 dolara za odlazak na koledž, a kao igrač sa italijanskim pasošem bio je projekat kluba. Svi klubovi u Evropi su u sličnoj situaciji. Na nama je da se bavimo našom decom dok su u klubu, i imamo Dragoljuba Avramovića koji se sjajno bavi tim poslom i radi na tome - istakao je Tomić i nastavio:

Još malo i odlazi iz Zvezde - Kodi Miler-Mekintajer Foto: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Zvezdina deca će se vratiti...

- Prošlog leta su sa njim trenirali Nikola Đurišić, kojeg smo u međuvremenu doveli, Nikola Jović, Nikola Topić, a za naredno leto mu se već javio mladi Andrej Kostić koji želi individualno da radi i napreduje. Zvezda ima fenomenalne odnose sa decom u Americi i, ako se budu vraćali, velika je verovatnoća da će Zvezda biti klub u kojem će nastaviti karijeru. Mi smo završili ugovor sa Đurišićem, koji je perspektivan i može da pomogne Zvezdi. Konstantno pričamo sa našom decom u inostranstvu, održavamo kontakte i nedvosmisleno hoćemo da ih dovedemo.

Na kraju, nije želeo Milan Tomić da priča o spekulacijama da će Kodi Miler-Mekintajer od sledeće godine igrati za Olimpijakos i da je blizu dresa Crvene zvezde Kris Džouns.

- Fokusirani smo da osvojimo ABA ligu i domaće prvenstvo, a spekulacija i priča oko transfera će biti mnogo, kao i svake godine u ovo vreme. Neozbiljno je da mi kao klub sada izlazimo i komentarišemo svaku glasinu i spekulaciju. Javnost će kao i uvek biti obaveštena kada za to dođe vreme i budemo imali konkretne informacije - istakao je Milan Tomić.

Kurir sport/Meridiansport