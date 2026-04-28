Slušaj vest

Ekipa Olimpijakosa povela je sa 1:0 u četvrtfinalnoj seriji Evrolige protiv Monaka.

Proplasirani tim Evrolige slavio je u Atini rezultatom 91:70 (19:20, 26:16, 21:15, 25:19).

Evroliga 28.4.2026

Druga utakmica igra se u četvrtak takođe u Atini.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Saša Vezenkov sa 20 poena.

Međutim, MVP utakmice je bio Nikola Milutinov koji je upisao dabl-dabl sa 13 poena i 10 skokova, uz tri asistencije i jedne blokade. Cela hala je tokom i po završetku utakmice skandirala ime srpskog reprezentativca.

Po 13 poena postigli su još Kori Džozep i Evan Furnije. Tokom meča se povredio Vezenkov, ali po svemu sudeći nije u pitanju ozbiljnija povreda.

U Monaku, Majk Džejms je postigao 19 poena, a Alfa Dijalo 15.