NIKOLA JOKIĆ I DENVER NAGETSI BRUTALNO PONIŽENI! Isplivali podaci o kojima bruji planeta!
- Nikola Jokić je u kvotama za MVP tek treća opcija, iza Viktora Vembanjame i Šeja Gildžesa-Aleksandera.
- Denver Nagetsi su za titulu procenjeni kvotom 23.00, što ih stavlja daleko iza Bostona, Oklahome i San Antonija.
Dok svetski bukmejkeri trče za novim projektovanim favoritima i guraju Oklahomu i San Antonio u prvi plan, Nikola Jokić i njegovi Denver Nagetsi sramotno su potcenjeni pred početak nove NBA sezone.
Najnovije kvote donele su pravi šok za sve ljubitelje košarke u Srbiji. Ako je verovati procenama u ponudama dugoročnih igara, imperija iz Kolorada nema velike šanse za prsten ove sezone, a trostruki najkorisniji igrač lige ponovo mora da kreće od nule kako bi dokazao ono što cela planeta već zna - ko je zapravo najbolji na svetu.
MVP trka: Jokić tek treća opcija
Uprkos istorijskim sezonama i konstantnom "tripl-dabl" proseku, Nikola Jokić ponovo ne uživa poverenje kakvo zaslužuje. Prvo mesto na listi favorita za MVP trofej drži Viktor Vembanjama (3.00), dok se odmah iza njega nalazi Šej Gildžes-Aleksander (4.50).
Na Nikolu Jokića je postavljena decimalna kvota 6.00, što ga stavlja tek na treću poziciju u ovoj trci.
Za igrača koji je poziciju centra digao na novi nivo i koji u svaku utakmicu ulazi sa statusom hodajuće legende, ova kvota predstavlja iznenađenje.
Šamar za Nagetse: Denver na margini sa kvotom 23!
Pravo poniženje, međutim, stiže u kategoriji prognoze novog NBA šampiona. Dok se Boston, Oklahoma i San Antonio nalaze na vrhu liste sa znatno nižim kvotama, tim iz Kolorada je gurnut duboko u drugi plan.
Kvota da će Denver Nagetsi osvojiti šampionski prsten iznosi neverovatnih 23.00!
Staviti bivše šampione i tim koji predvodi najbolji igrač današnjice na marginu sa ovakvim koeficijentom definitivno nije nešto što je javnost očekivala. Ipak, istorija nas je naučila - Nagetsi su najopasniji onda kada ih svi otpišu i prežale. Sa kvotom 23, Denver je postao apsolutno najveća "bomba" predstojeće sezone.
Šta vi mislite, da li Denver Nagetsi mogu do prstena naredne sezone i da li Nikola Jokić može do MVP trofeja? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
BONUS VIDEO:
Denver Nagets