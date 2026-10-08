Partizan gostuje Real Madridu u 4. kolu Evrolige, a kladionice su prilično jasno pokazale kome daju prednost.
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KVOTE OTKRILE FAVORITA: Evo šta kladionice očekuju od duela Reala i Partizana
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Madriđani su veliki favoriti, a kvota na njihovu pobedu kreće se oko 1.20, dok je trijumf Partizana oko 4.50. Ipak, crno-beli u Madrid stižu sa maksimalne tri pobede i bez poraza, pa sigurno neće unapred istaći belu zastavu.
Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Kada je u pitanju hendikep, granica je postavljena na oko -9,5 za Real, dok se za Partizan nudi kvota oko 1.85 da izgubi sa manje od deset poena razlike.
Ukupna granica na utakmici je 173,5 poena, pa kladionice očekuju efikasan duel.
Prognoza: Real je favorit, ali Partizan bi mogao da opravda očekivanja sa hendikepom i ostane u egalu do same završnice.
Meč je na programu od 20.45 časova.
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