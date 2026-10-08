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Dubai je trenutno veliki favorit, sa kvotom oko 1.35–1.40, dok se pobeda crveno-belih kreće oko 3.00–3.30.

Granica hendikepa postavljena je na 6,5 poena za Dubai, dok je ukupna granica na utakmici oko 171,5 poena.

Dubai je u prva tri kola ostvario dve pobede, dok Zvezda ima skor 1-2, pa kladioničarsko tržište očekuje još jedan težak posao za crveno-bele na gostovanju.

Meč je na programu od 18.00 časova.