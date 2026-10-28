Susret je na programu u sredu od 17 časova...
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STANOJEVIĆ SE VRAĆA NA KLUPU CRNO-BELIH, A KLADIONICE KAŽU - MOŽE DO POBEDE! Pogledajte kvote za utakmicu Radnički Niš - Partizan!
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Fudbaleri Partizana gostuju Radničkom u Nišu u sredu od 17 časova, a Aleksandar Stanojević imaće priliku da se vrati na klupu crno-belih.
Aleksandar Stanojević, promocija u Humskoj Foto: Kurir Sport, Starsport
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Da li će Stanojević stići do pobede u ovom meču? Kladionice kažu - Partizan je favorit, ali nas čeka drama!
Kvota na pobedu Partizana iznosi 1,85, na nerešen ishod kvota je 4,10, a na pobedu Radničkog 3,90.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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