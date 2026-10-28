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Fudbaleri Crvene zvezde u sredu od 19 časova gostovanjem ubskom Jedinstvu počinju pohod na trofej u Kupu Srbije.

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i pobednik se prema njima ne dovodi u pitanje. Kvota na Zvezdu je samo 1,03, na nerešen ishod je 15, a na trijumf domaćina čak 75!

Šta vi mislite, da li će Zvezda opravdati ulogu favorita i pobediti Jedinstvo, ili domaćin može do senzacije? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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