Susret je na programu u sredu od 19 časova...
Kvota
SVE SEM POBEDE ZVEZDE BILA BI APSOLUTNA SENZACIJA! Kladionice objavile kvote za meč crveno-belih protiv Jedinstva - situacija je apsolutno jasna!
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Fudbaleri Crvene zvezde u sredu od 19 časova gostovanjem ubskom Jedinstvu počinju pohod na trofej u Kupu Srbije.
Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i pobednik se prema njima ne dovodi u pitanje. Kvota na Zvezdu je samo 1,03, na nerešen ishod je 15, a na trijumf domaćina čak 75!
Šta vi mislite, da li će Zvezda opravdati ulogu favorita i pobediti Jedinstvo, ili domaćin može do senzacije? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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