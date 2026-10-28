Fudbaleri Crvene zvezde u sredu od 19 časova gostovanjem ubskom Jedinstvu počinju pohod na trofej u Kupu Srbije .

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i pobednik se prema njima ne dovodi u pitanje. Kvota na Zvezdu je samo 1,03, na nerešen ishod je 15, a na trijumf domaćina čak 75!