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Svet profesionalnog sporta nalazi se na pragu smene epoha.

Četvorica veličanstvenih – Kristijano Ronaldo, Lebron Džejms, Lionel Mesi i Novak Đoković – obeležili su prve dve i po decenije 21. veka, pomerajući granice ljudskih mogućnosti, dugovečnosti i finansijskog uticaja.

Ipak, biološki sat i neumoljiva matematika sportskih ugovora sugerišu da se njihove karijere bliže kraju. Najnovije analize sportskih analitičara i bukmejkera, pretočene u prognozirane kvote, daju nam jasan uvid u to ko bi od ovih ikona mogao prvi da okači patike, kopačke ili reket o klin.

Na samom čelu ove liste, kao blagi favorit za najranije povlačenje, nalazi se Kristijano Ronaldo sa kvotom 1,60. Ova procena ima čvrsto utemeljenje u realnosti. Portugalac je sam nagovestio da bi tekuća sezona, koja traje do juna 2027. godine, mogla biti njegova poslednja u dresu Al Nasra, ali i u profesionalnom fudbalu uopšte.

Ronaldo se tako vidi kao prva figura koja će napustiti veliku scenu, čime bi se zatvorilo jedno od najfascinantnijih poglavlja u istoriji fudbala.

Poslednji meč legendarnog Portugalca na Mundijalu. Foto: WU ZHIZHAO / imago sportfotodienst / Profimedia, William Volcov / Zuma Press / Profimedia, Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

 Tik uz njega je kralj košarkaških parketa, Lebron Džejms, sa kvotom 1,95. Njegov status je direktno povezan sa trenutnom situacijom u Los Anđeles Lejkersima.

Analitičari procenjuju da će Lebronova odluka o produžetku ugovora na još jednu godinu zavisiti isključivo od konkurentnosti tima. Ukoliko Lejkersi ne budu u poziciji da se bore za šampionski prsten, leto 2027. godine figurira kao krajnje realan trenutak za njegov odlazak u penziju.

Oni neće skoro...

Znatno stabilniju poziciju ima Lionel Mesi sa kvotom 3,75. Za razliku od Ronalda i Lebrona, Argentinac je pravno i finansijski "siguran" na terenu na duže staze.

Njegov ugovor sa Interom iz Majamija projektovan je do kraja 2028. godine, a ugodan ritam američke MLS lige, bez prevelikog fizičkog pritiska kakav donosi Evropa, omogućava mu da bez trzavica odradi ovaj ugovor do kraja.

Oproštaj Mesija od reprezentacije Argentine Foto: Fotoarena, Foto Arena LTDA / Alamy / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Kao najveći autsajder u ovoj trci za penziju izdvaja se Novak Đoković sa kvotom 6,50. U svetu klađenja, status autsajdera ovde zapravo nosi pozitivnu poruku – to znači da Novak ima najmanju šansu za rano povlačenje i da mu se prognozira najveća sportska dugovečnost.

Novak Đoković u meču protiv Valentina Vešeroa na Mastersu u Parizu Foto: Matthieu Mirville / AFP / Profimedia

Motivacija najboljeg tenisera svih vremena i dalje je na vrhunskom nivou, a njegov glavni takmičarski svetionik jesu Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine. Đoković planira da igra najduže, prkoseći godinama i mlađoj konkurenciji na ATP turu.

Ova analiza jasno pokazuje da nas u leto 2027. godine očekuje prvi veliki potres i potencijalni odlazak Ronalda i Lebrona, dok će Mesi i Đoković, po svemu sudeći, braniti čast stare garde sve do kraja 2028. godine.

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