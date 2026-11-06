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Košarkaši Crvene zvezde gostuju Olimpijakosu u petak od 20.15 i na ovom meču imaju ulogu autsajdera.

Kladionice su objavile kvote za ovu utakmicu i uloga favorita ide grčkim crveno-belima na koje je kvota 1,40. Kvota na trijumf Zvezde iznosi 3,05.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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Kristijan Koloko, Crvena zvezda Izvor: Kurir