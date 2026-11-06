Susret je na programu u petak od 20.15...
Kvota
ZVEZDA JE AUTSAJDER U GRČKOJ! Olimpijakos ima ulogu favorita - evo šta kažu kladionice!
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde gostuju Olimpijakosu u petak od 20.15 i na ovom meču imaju ulogu autsajdera.
Kladionice su objavile kvote za ovu utakmicu i uloga favorita ide grčkim crveno-belima na koje je kvota 1,40. Kvota na trijumf Zvezde iznosi 3,05.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši