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Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Vojvodini u Novom Sadu u nedelju od 19 časova, a kladionice su objavile kvote za ovaj meč.

Foto galerija sa Marakane Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Zvezda je favorit i kvota na beogradske crveno-bele iznosi 2,05, ali je jasno da nas očekuje dramatičan meč jer je kvota na trijumf Vojvodine 3,15, a na nerešen ishod 4,10.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje... 

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