Susret je na programu u nedelju od 17 časova...
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CRNO-BELI SU APSOLUTNI FAVORITI: Kladionice objavile kvote za meč Partizana i Mačve - evo šta nas očekuje u Humskoj!
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Fudbaleri Partizana u nedelju od 17 časova u Humskoj dočekuju ekipu Mačve i apsolutni su favoriti za pobedu.
Kladionice su objavile kvote za ovaj meč - kvota na Partizan iznosi 1,25, na nerešen ishod je 5,60, a na trijumf Mačve čak 11.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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