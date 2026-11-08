Susret je na programu u nedelju od 13 časova...
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SVE OSIM UBEDLJIVE POBEDE PARTIZANA BILA BI SENZACIJA! Crno-beli dočekuju Studentski centar - pogledajte kvote za ovaj meč!
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Košarkaši Partizana u nedelju od 13 časova dočekuju Studentski centar u ABA ligi i sve osim ubedljive pobede crno-belih bila bi senzacija.
To smatraju i kladionice, te je kvota na Partizan tek 1,02, dok je na Studentski centar čak 13,50.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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