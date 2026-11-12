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Košarkaši Crvene zvezde u četvrtak od 21 čas igraju evroligaški meč protiv Reala u Madridu.

Kladionice su objavile kvote za ovu utakmicu i uloga favorita ide u ruke Realu. Kvota na domaćina iznosi 1,40, dok je na Zvezdu kvota 3,05.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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