Susret je na programu u četvrtak od 21 čas...
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CRVENO-BELI NEMAJU ULOGU FAVORITA! Kladionice objavile kvote za meč Real - Zvezda: Evo kakve se šanse daju četi Ibona Navara!
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Košarkaši Crvene zvezde u četvrtak od 21 čas igraju evroligaški meč protiv Reala u Madridu.
Kladionice su objavile kvote za ovu utakmicu i uloga favorita ide u ruke Realu. Kvota na domaćina iznosi 1,40, dok je na Zvezdu kvota 3,05.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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