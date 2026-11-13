Fudbalska reprezentacija Srbije pred sobom ima novi veliki izazov u Ligi nacija, pošto će u petak, 13. novembra, odmeriti snage sa selekcijom Nemačke u okviru petog kola grupne faze.
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ORLOVI BRUTALNO PONIŽENI PRED UTAKMICU SA NEMAČKOM! Isplivao podatak koji će mnoge razbesneti!
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Duel će biti odigran na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu, a početak utakmice zakazan je za 20.45 časova.
Izabranici Veljka Paunovića želeće da poprave utisak nakon četiri uzastopna poraza u dosadašnjem delu takmičenja i pokažu da mogu ravnopravno da se nose sa jednom od najjačih evropskih reprezentacija.
Nemačka - Srbija, Liga nacija 1.10.2026 Foto: Profimedia, Tom Weller / AFP / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia
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Sa druge strane, Nemci u Beograd dolaze sa jasnim ambicijama. Ekipa koju predvodi Jirgen Klop već je savladala Srbiju rezultatom 2:0 u prvom međusobnom susretu, odigranom u Minhenu, pa će Orlovi imati dodatni motiv da uzvrate istom merom.
Kladionice su ulogu favorita prepustile selekciji Nemačke, te je kvota na njih 1.25, dok se trijumf Orlova plaća koeficijentom 9.00.
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