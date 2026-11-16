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Fudbalska reprezentacija Srbije u ponedeljak od 20:45 gostuje Grčkoj u Ligi nacija, a pred ovaj meč isplivao je podatak koji može da zabrine.

Srbija - Grčka, Liga nacija 24.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Kladionice su objavile kvote za ovu utakmicu i uloga apsolutnog favorita ide u ruke Grcima... Kvota na Grčku iznosi 1,40, na nerešen ishod je 4,80, a na Srbiju čak 7,25.

Šta vi mislite, da li Srbija može do povoljnog rezultata na ovoj utakmici? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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