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Nakon četiri vezana gostovanja, Crvena zvezda će od 19 časova utakmicu 14. kola Evrolige protiv Virtusa igrati u Beogradu.

Crveno-beli su u toj seriji mečeva u gostima ostvarili po dve pobede i poraza, a utakmica protiv ekipe iz Bolonje je izuzetno važna.

Pobedom bi tim sa Malog Kalemegdana otišao na učinak od devet pobeda i pet poraza i tako najavio nove vezane utakmice na strani.

Igrači Ibona Navara su veliki favorit za pobedu protiv Virtusa koji je u Beograd stigao sa osam poraza i pet pobeda.

Kvota na pobedu Crvene zvezde iznosi 1.25, dok je kvota za pobedu Virtusa 4.10.

Nakon meča protiv Italijana, Zvezda će biti gost Fenerbahčeu, Valensiji i Panatinaikosu, ekipama sa vrha tabele.

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